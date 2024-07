La Russie va décontaminer des zones radioactives au Kirghizstan

"L'accord entre les gouvernements kirghiz et russe sur la coopération dans la réhabilitation des territoires du Kirghizistan touchés par l'exploitation d'uranium et l'industrie minière a été ratifié", a indiqué le cabinet du président Sadyr Japarov dans un communiqué.

Cette ex-république soviétique montagneuse de sept millions d'habitants pâtit toujours des conséquences de l'extraction d'uranium et autres métaux lourds sous l'URSS, avec 92 sites contenant plus de 300 millions de mètres cubes de déchets toxiques et radioactifs.

Et en cas de catastrophe naturelle, comme des glissements de terrain, phénomène fréquent dans la région, ces résidus pourraient se déverser dans des rivières transfrontalières et contaminer des millions d'habitants en Asie centrale.

Dans d'autres pays centrasiatiques - Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan - des opérations de décontamination de déchets nucléaires sont aussi menées par le géant russe du nucléaire Rosatom, tandis que l'Union européenne et la Banque mondiale allouent également des fonds pour réhabiliter ces zones.