La Serbie est prête à faire des "compromis" avec le Kosovo, assure son Premier ministre à l'AFP

La Serbie est "absolument prête à discuter avec Pristina", à "conclure des accords, à faire des compromis", a assuré Milos Vucevic à la veille d'une rencontre entre le président serbe Aleksandar Vucic et le Premier ministre kosovar Albin Kurti - la première depuis près d'un an.

"Il vaut mieux s'asseoir mille fois autour d'une table sans résultats plutôt que d'avoir un seul incident sur le terrain. Mieux vaut s'asseoir, se rencontrer, essayer de se parler. Tout plutôt qu'une escalade", a-t-il ajouté, sans préciser quelle pourrait être la nature des compromis serbes.

"Les grandes nations, les grands Etats ne le sont pas du fait de leur territoire, mais de leur responsabilité à rechercher la paix et le compromis", a dit M. Vucevic, dont le pays n'a jamais reconnu l'indépendance du Kosovo, son ancienne province. Avant d'imputer à Albin Kurti la responsabilité de l'état de mort clinique du dialogue entre les deux pays. "Je crois qu'il ne veut pas du tout que le dialogue réussisse".

Les tensions entre la Serbie et son ancienne province n'ont jamais cessé depuis la guerre du Kosovo à la fin des années 1990, qui a fait des milliers de morts et entraîné une intervention armée de l'Otan contre Belgrade. Les quelques avancées du dialogue sont depuis régulièrement suivies d'embrasement - et d'un retour au statu quo.