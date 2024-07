La Suède, nouvelle frontière viticole

"Il y a des millions de techniques, et je n'ai pas de grand-père ou de grand-mère à qui demander. Nous devons nous débrouiller", explique à l'AFP Lena Magnergård, 64 ans, tout en parcourant les courtes rangées de vignes du domaine de Selaön, à une heure à l'ouest de Stockholm.

"On peut lire des livres, mais cela n'a rien à voir avec le savoir d'une génération", dit-elle à l'AFP, expliquant se tourner vers la France et sa tradition viticole pour son apprentissage.

Auparavant salariée dans la communication politique, elle créé ce vignoble en 2019 avec son mari agriculteur Erik Björkman, dans la ferme familiale. Il s'agit selon elle du vignoble le plus septentrional de Suède.

Selon elle, l'émergence d'exploitations viticoles dans le nord de l'Europe doit beaucoup au développement de nouvelles variétés de raisin dans les années 1960 et 1970, comme le solaris, conçu pour résister aux maladies, et qu'elle cultive dans son domaine.

- Supporte le froid -

Le solaris "a besoin de moins de temps entre la floraison et la récolte, et il supporte très bien le froid", explique-t-elle.

Jonathan NACKSTRAND

Une combinaison parfaitement adaptée aux pays nordiques, où les étés sont plus courts et plus froids.