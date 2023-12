L'Allemagne n'acceptera bientôt plus les imams formés en Turquie

Le DITIB est la plus grande association islamique d'Allemagne et gère quelque 900 communautés de mosquées.

Un accord a été conclu avec le groupe de coordination turco-islamique DITIB selon lequel l'Allemagne va former 100 imams par an, et la Turquie réduire parallèlement d'autant le nombre de guides spirituels envoyés dans le pays.

L'association DITIB avait commencé à le faire en 2020. Et un an plus tard, l'Allemagne a lancé son programme pour former des imams "made in Germany" à Osnabrück, dans le nord-ouest du pays.

La formation des 100 imams par an en Allemagne se déroulera dans le cadre du programme existant de DITIB, ainsi que dans le cadre d'un programme supplémentaire, en coopération avec la Conférence allemande de l'islam, a précisé le ministère.