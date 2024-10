L'Allemagne organise un nouveau vol pour évacuer 130 ressortissants du Liban

L'avion transportait cinq tonnes de matériel de secours de la Croix-Rouge allemande, principalement du matériel médical tel que des appareils de perfusion et des pansements pour les soins d'urgence de la population civile au Liban, ont-ils ajouté.

"Un Airbus A330 MRTT de l'unité multinationale de transport aérien MMU s'est envolé pour Beyrouth afin d'aider 130 Allemands particulièrement vulnérables à quitter le Liban", ont indiqué les ministères des Affaires étrangères et de la Défense dans un communiqué commun.

Jusqu'à présent, 241 Allemands ont été évacués du Liban par des avions de la Bundeswehr, l'armée allemande, ont-ils encore précisé.

D'autres vols seront préparés en fonction des besoins et de l'évolution de la situation, "qui reste extrêmement volatile".

Lundi, les autorités avaient rapatrié des employés "non essentiels" de l'ambassade d'Allemagne et leur famille, ainsi que des personnes vulnérables. L'ambassade demeure à ce stade "opérationnelle".

Plus de 1000 personnes ont été tuées au Liban, selon le ministère de la Santé, depuis les explosions des appareils de transmission du Hezbollah, les 16 et 17 septembre, attribuées à Israël, et le début des bombardements qui ont visé les bastions du Hezbollah à partir du 23 septembre.