L'Allemagne précise la composition de sa future brigade blindée en Lituanie

Ces deux bataillons vont se joindre au bataillon multinational (en jargon un "groupement tactique" ou en anglais un "Battle Group") créé dans la foulée de l'annexion de la péninsule ukrainienne de la Crimée par la Russie et commandé par l'Allemagne, avec des contributions d'autres alliés, dont la Belgique.

"Grâce à la décision qui a été prise, les unités concernées ainsi que leurs soldats et employés civils ont reçu des éclaircissements le plus tôt possible et ont eu le temps de s'adapter aux changements", a déclaré M. Pistorius, cité par le communiqué.

Le troisième bataillon de cette brigade sera - au moins initialement - déployé pour des périodes limitées, par rotation, comme c'est le cas actuellement.