L'armée russe dit avoir conquis une autre localité près de Pokrovsk, à l'est de l'Ukraine

L'armée russe a affirmé mardi avoir conquis une nouvelle localité, Orlivka, dans l'est de l'Ukraine, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Pokrovsk, un important noeud logistique pour les troupes ukrainiennes.

"Les unités du groupement de troupes Centre ont libéré le village d'Orlovka (le nom russe d'Orlivka, ndlr) dans la République populaire de Donetsk", a annoncé le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Si l'offensive militaire ukrainienne déclenchée le 6 août dans la région russe de Koursk reçoit beaucoup d'attention, car elle porte les hostilités sur le sol de l'assaillant, l'épicentre des combats demeure l'est de l'Ukraine, où les troupes du Kremlin, mieux équipées et plus nombreuses, continuent d'avancer.