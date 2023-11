L'armée ukrainienne a pris pied sur la rive sous contrôle russe du Dniepr

Il est le premier responsable russe à admettre que les forces ukrainiennes ont réussi à traverser le Dniepr dans cette zone et à y ancrer des positions. Le Kremlin avait lui refusé de s'exprimer sur le sujet cette semaine, et l'armée russe n'en dit mot dans ses rapports quotidiens.

Selon des blogueurs spécialisés russes et ukrainiens et des experts ayant analysé des renseignements accessibles en ligne, l'armée ukrainienne a réussi à ancrer plusieurs positions depuis fin octobre sur la rive gauche du Dniepr, dans la région méridionale de Kherson que le vaste fleuve traverse du nord au sud.

Selon eux, ces forces ont traversé le fleuve peu à peu à l'aide d'embarcations.

Pour pouvoir espérer pénétrer en profondeur le territoire occupé, l'armée ukrainienne devra réussir à transférer des équipements lourds dans cette zone sablonneuse et marécageuse.

- "Prendre pied" -

Si l'Ukraine parvenait à consolider ses positions, elle pourrait espérer une percée dans cette zone du sud de l'Ukraine où le Dniepr fait office de ligne de front depuis que l'armée russe a dû se retirer de la ville de Kherson, sur la rive droite, en novembre 2022.

Kiev entretient le secret sur ses opérations, mais le chef de l'administration présidentielle, Andriï Iermak, a affirmé mardi que les forces ukrainiennes avait "pris pied sur la rive gauche du Dniepr".

Les forces ukrainiennes ont lancé en juin une vaste contre-offensive dans le sud et l'est pour reconquérir les territoires occupés. Mais le chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, a admis début novembre que les deux armées étaient pour l'heure "dans une impasse", avec un front figé.

Il est pourtant essentiel de gagner du terrain pour Kiev, qui veut éviter l'effet de lassitude chez ses alliés occidentaux vis-à-vis d'un conflit qui dure depuis près de deux ans, au moment où les yeux de la communauté internationale sont tournés vers Israël et la bande de Gaza.

L'Ukraine est extrêmement dépendante des armes et munitions qu'Américains et Européens lui livrent, et le sujet d'une réduction du soutien économique et militaire est évoqué dans certains pays.

Le Kremlin affirme de son côté avoir réorienté l'économie sur la production d'armes et munitions et recruté quelque 400.000 soldats supplémentaires depuis le début de l'année.

Les forces russes sont aussi à l'offensive dans plusieurs zones du front, leurs principaux efforts visant, malgré d'importantes pertes, à encercler et conquérir Avdiïvka, ville industrielle de l'Est.

Vendredi, le ministre de l'Intérieur ukrainen, Igor Klimenko, a annoncé que deux secouristes avaient été tués par une frappe russe dans la région de Zaporijjia (sud-est). Trois autres sauveteurs et quatre civils ont été blessés, a-t-il précisé.

Dans l'est, à Selidové, deux personnes ont été tuées pendant la nuit dans un bombardement russe qui a également fait trois blessés, selon le ministère de l'Intérieur.