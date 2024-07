Le Bélarus gracie un Allemand condamné à mort

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a décidé mardi de gracier un Allemand condamné à mort pour "terrorisme" et "mercenariat", a annoncé l'agence de presse d'Etat du pays.

"Le président Alexandre Loukachenko a décidé de gracier le citoyen allemand Rico Krieger", a indiqué l'agence Belta, en citant le service de presse du chef de l'Etat.

La semaine dernière, la télévision publique bélarusse avait montré M. Krieger, 30 ans, déclarant : "J'espère vraiment que le président (Alexandre) Loukachenko me pardonnera et me graciera", selon une déclaration citée par l'agence de presse russe TASS.