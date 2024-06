Le boom des panneaux solaires dans une Ukraine ravagée par les frappes russes

Chaque semaine, missiles et drones russes s'abattent sur le réseau énergétique ukrainien, provoquant des coupures de courant quotidiennes qui affectent la quasi-totalité de la population.

"Leur niveau de cynisme est tel que nous devons nous préparer à tout, même à des extrêmes. Pourquoi des bébés doivent-ils souffrir au moment où ils viennent au monde?", dénonce le directeur de la maternité.

Les infrastructures énergétiques ont subi de tels dégâts qu'une remise en état dans des délais acceptables est impossible. Et si l'énergie manque en été, tous ont déjà en tête l'hiver à venir.

Jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a donc ordonné l'installation de panneaux solaires dans tous les hôpitaux et écoles "le plus vite possible".