Le coût horaire du travail à 47 euros en Belgique en 2023, troisième plus élevé de l'UE

Le coût du travail est principalement constitué de deux composantes: les salaires et les coûts non salariaux, tels que les contributions sociales des employeurs. Ces coûts non salariaux représentaient 24,7% du coût du travail dans l'UE et 25,5% dans la zone euro. C'est à Malte (1,4%), en Roumanie (5%) et en Lituanie (5,4%) qu'ils représentaient la part la plus faible. La Suède (32,2%) et la France (31,9%) affichent quant à elles les proportions les plus élevées.