Le groupe d'armement franco-allemand KNDS officialise la création d'une filiale en Ukraine

Cette filiale va produire des équipements militaires et des munitions sur le sol ukrainien, avaient annoncé fin mars les ministres de la Défense français et allemand Sébastien Lecornu et Boris Pistorius.

Deux lettres d'intention, l'une sur la mise en place d'un centre de maintenance des Caesar, l'autre sur l'impression 3D des pièces de rechange, ont été signées par les représentants de KNDS France et la société ukrainienne ENMEK. Un contrat de transfert de production sous licence d'obus de 155 mm sur le sol ukrainien a également été officialisé.