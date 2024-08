Le Mali annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine

Le Mali a annoncé dimanche rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine après qu'un haut responsable ukrainien a, selon Bamako, avoué "l'implication" de Kiev dans une lourde défaite de l'armée malienne et du groupe paramilitaire russe Wagner fin juillet lors de combats avec les séparatistes et des jihadistes.

Le gouvernement du Mali "a pris connaissance, avec une profonde stupeur, des propos subversifs par lesquels Andriy Yusov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traitre et barbare de groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments des Forces de Défense et de Sécurité maliennes à Tinzawatène, ainsi que des dégâts matériels", dénonce M. Maïga dans le communiqué.

"Le fait que les rebelles aient reçu les données nécessaires qui leur ont permis de mener à bien une opération contre les criminels de guerre russes, a déjà été observé par le monde entier. Bien entendu, nous ne divulguerons pas les détails. Plus d'informations à venir ici aussi", avait déclaré lundi M. Yusov à la télévision ukrainienne. Une vidéo qu'avait relayé l'ambassadeur ukrainien au Sénégal.

Le gouvernement malien juge que ces actes "violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère, et constituent un soutien au terrorisme international".

L'armée malienne et ses alliés russes ont subi fin juillet l'un de leurs plus gros revers depuis des années dans le nord du Mali, encaissant de lourdes pertes après des combats contre les rebelles séparatistes, et une attaque des jihadistes.

Cette défaite est la plus lourde subie en une bataille par le groupe Wagner en Afrique, s'accordent à dire les analystes.