Le nord de l'Italie touché par de fortes intempéries

Le nord de l'Italie connaissait lundi de très mauvaises conditions météorologiques, avec de fortes pluies, des vents violents et des avalanches, a rapporté l'agence de presse italienne ANSA.

Le cyclone Fedra sévit principalement dans le nord de l'Italie où deux régions, l'Émilie-Romagne et le Piémont, ont été placées en code orange tandis que trente autres régions, dont la Lombardie, la Toscane, l'Ombrie, la Vénétie, la Sardaigne et la Sicile sont en code jaune.

Dans la région du Val d'Aoste, plus de 6.000 personnes vivant dans la haute vallée de Gressoney sont isolées depuis dimanche en raison d'avalanches. Plus au sud, sur la côte ligure, des glissements de terrain ont été signalés à Gênes et dans ses environs.