L'Église a caché plus de 3.000 Juifs à Rome pendant la Seconde Guerre mondiale

L'Église catholique a caché plus de 3.000 Juifs à Rome pendant la Seconde Guerre mondiale, selon des documents de l'Institut biblique pontifical rendus publics jeudi.

Les documents contiennent les noms de 3.600 personnes qui ont trouvé refuge grâce à 155 communautés religieuses pendant la guerre. Parmi elles, 3.200 étaient juives ou d'origine juive. Les noms des autres personnes aidées par l'Eglise ne sont pas encore connus.

Ces documents datent de 1944 et ont été utilisés plus de quinze ans plus tard dans une étude de l'historien italien Renzo de Felice. Ils étaient considérés comme perdus depuis des décennies. Après leur redécouverte, le pape François a ordonné qu'ils soient rendus publics.