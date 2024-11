Les Pays-Bas vont bientôt réintroduire le contrôle aux frontières

Les Pays-Bas réinstaureront des contrôles aux frontières terrestres à partir du 9 décembre pour une durée de six mois.

Les Pays-Bas réintroduiront des contrôles aux frontières terrestres le lundi 9 décembre, a déclaré lundi la ministre de l'Asile et de la Migration Marjolein Faber (PVV). Il s'agit d'une mesure temporaire de six mois visant à lutter contre "la migration irrégulière et le trafic de migrants".

Selon la ministre, les contrôles gêneront le moins possible les navetteurs et la circulation économique.

Pour les effectuer, la maréchaussée royale et une partie de l'armée néerlandaise effectueront des missions de police. Cette dernière ne disposera pas de moyens supplémentaires. Le nombre de contrôles augmentera donc progressivement.