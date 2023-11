Les prix des petites voitures en Europe ont augmenté au-delà de l'inflation, selon une ONG

Durant la même période, les prix des classes A et B de Mercedes - des modèles plus chers - ont connu une hausse des prix "de 38% et de 37% respectivement", a souligné T&E.

L'augmentation des prix des petites voitures est bien supérieure à l'inflation mais également à la hausse "du coût des matières premières et autres composants", a-t-elle ajouté.

Les constructeurs automobiles "ont profité" du contexte inflationniste pour "augmenter les prix au-delà de l'inflation afin d'accroître considérablement leurs propres bénéfices", a accusé Anna Krajinska de Transport & Environment.