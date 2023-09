Les régions occupées ont soutenu sans réserve leur annexion à la Russie, assure Poutine

"Le peuple russe a soutenu sans réserve le choix des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que des régions de Zaporijjia et de Kherson, de rejoindre la Russie, conscient qu'en agissant ainsi, il protège non seulement ses compatriotes dans les nouvelles régions, mais aussi toute la Russie", a déclaré le président russe, cité par l'agence de presse étatique Tass.

"Rien ni personne ne peut briser la volonté de millions de personnes (...) En défendant nos compatriotes, nous défendons la Russie elle-même", a encore ajouté le dirigeant dans cette vidéo de quelques minutes, diffusée peu après minuit samedi.