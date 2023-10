L'ex-chancelier Schröder souhaite une initiative franco-allemande pour la paix en Ukraine

L'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder a appelé vendredi de ses vœux une mission franco-allemande de maintien de la paix en Ukraine, alors qu'il fêtait ses 60 ans d'appartenance au parti social-démocrate SDP à Hanovre et ce, malgré les critiques de ses collègues de parti.

En tant que deux des principaux alliés de l'Ukraine, la France et l'Allemagne devraient œuvrer en faveur de la paix, estime Gerhard Schröder. "Les livraisons d'armes ne suffiront pas à mettre fin à la guerre", a-t-il fait valoir. "L'heure de la diplomatie a sonné. Et cela ne peut venir que de l'Allemagne et de la France".

Durant son mandat, de 1998 à 2005, Gerhard Schröder a tissé des liens étroits avec le régime du président russe Vladimir Poutine. Il a ensuite oeuvré --moyennant finances-- en tant que lobbyiste pour plusieurs entreprises énergétiques russes. Vendredi, il a de nouveau défendu son amitié avec Poutine, tout en soulignant son désaccord avec la guerre en Ukraine. "J'ai dit clairement ce que je pensais de la guerre, c'est-à-dire pas grand-chose", a déclaré M. Schroeder. "Mais je n'ai pas l'intention de modifier mes relations personnelles".