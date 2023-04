L'inventeur du jeu au succès planétaire "les Colons de Catane" est mort

Traduit dans plus de 40 langues et vendu à plus de 40 millions d'exemplaires à travers le monde, le jeu, "Siedler von Catan" (en allemand), sorti en 1995, a pour objectif la colonisation de l'île de Catane, déserte au début de la partie.

Le vainqueur est celui qui parvient à obtenir le premier dix points en construisant le plus de villes, de colonies et de routes, grâce à des ressources comme le bois ou le minerai, gagnées ou échangées tout au long de la partie.