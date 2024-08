L'offensive à Koursk, un "coup sévère" pour Poutine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé lundi ses alliés occidentaux à autoriser Kiev à frapper la Russie avec les armes à longue portée livrées, afin d'"arrêter l'avancée" de l'armée russe dans l'Est de l'Ukraine.

Et, a-t-il ajouté sur X, la levée des restrictions sur l'usage des armes fournies par les Occidentaux permettrait aux forces ukrainiennes de renforcer leurs capacités de défense et de "sauver des vies".

Si l'offensive militaire ukrainienne déclenchée le 6 août dans la région russe de Koursk reçoit beaucoup d'attention car elle porte les hostilités sur le sol de l'assaillant, l'épicentre des combats demeure l'Est de l'Ukraine, où les troupes du Kremlin, mieux équipées et plus nombreuses, continuent d'avancer.

"L'Ukraine ne peut arrêter l'avancée de l'armée russe sur le front que par une seule décision que nous attendons de nos partenaires: la décision sur les capacités à longue portée", a déclaré M. Zelensky devant des ambassadeurs ukrainiens à Kiev.

La levée de ces restrictions renforcerait les capacités de défense de l'Ukraine en supprimant le "sanctuaire" dont bénéficie la Russie en profondeur sur son territoire, pour frapper des cibles ukrainiennes, a expliqué M. Borrell. Elle permettrait également de "faire avancer les efforts de paix", a-t-il ajouté.