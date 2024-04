L'OMS crée un nouveau réseau pour le contrôle des maladies en Europe

Le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe (OMS/Europe) souhaite agir de manière préventive face à de potentielles futures crises sanitaires, plutôt que de devoir les résoudre. Pour ce faire, il a lancé lundi le réseau paneuropéen de contrôle des maladies (NDC). Cet organisme, qui concentrera son action sur l'Europe et l'Asie centrale, devra permettre d'identifier et d'atténuer les risques sanitaires potentiels avant qu'ils ne se propagent à l'échelle mondiale.

Concrètement, le NDC vise à faciliter la collaboration entre les pays, les universités et les agences de santé publique. "La pandémie a révélé les faiblesses de nos systèmes de santé régionaux et mondiaux", déclare Hans Kluge, directeur de l'OMS/Europe. "La prochaine pandémie pourrait être encore plus grave, c'est pourquoi nous devons nous y préparer."

L'action du NDC sera plus large que celle des précédents réseaux de contrôle des maladies, car ce réseau intégrera aussi bien des Etats membres de l'UE que des pays tiers, ainsi que différents organes multilatéraux. "Il s'agit d'une plateforme qui traverse les frontières et comble les lacunes qui, par le passé, nous empêchaient de réagir rapidement et de manière décisive aux menaces sanitaires", a déclaré M. Klug.