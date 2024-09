A Londres, d'ex-détenus formés à réparer des vélos pour éviter la récidive

Libéré en juillet après avoir purgé une peine de deux ans pour coups et blessures, ce trentenaire a déjà fait trois passages en prison.

Cameron Moseley espère ne jamais retourner en prison. Il bénéficie d'un programme inédit à Londres consistant à former d'anciens détenus à devenir réparateurs de vélo afin de réduire la récidive et l'engorgement des prisons britanniques.

"Il n'y a pas beaucoup de possibilité de travail pour les gens comme moi" quand on sort, explique-t-il à l'AFP, entre deux vérifications sur l'assemblage d'une bicyclette.

Son agent de probation l'a donc orienté vers "XO Bikes", une entreprise à but non lucratif fondée il y a deux ans, dont le local se trouve dans un centre commercial à Lewisham, dans le sud-est de Londres. Elle forme les anciens détenus sur six semaines.

Justin TALLIS

Ils peuvent espérer ensuite être embauchés par "XO Bikes", où ils gagneront environ 26.000 livres par an (31.000 euros), ou alors faire valoir leurs nouvelles compétences pour postuler ailleurs.