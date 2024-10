A Londres et Paris des milliers de personnes pour "ne pas oublier" les victimes du 7-Octobre

Parallèlement, à Londres, Paris, Caracas, Washington, Rabat ou au Cap, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi et dimanche leur soutien aux Palestiniens de Gaza mais aussi au Liban.

Des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche à Londres et Paris lors d'un hommage aux victimes du 7-Octobre, à la veille du premier anniversaire de cette attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël.

Au total, 251 otages avaient été emmenés dans la bande de Gaza. Un an plus tard, 97 sont toujours retenus en captivité, dont 33 déclarés morts.

Ce temps de mémoire a été organisé par plusieurs organisations représentatives de la communauté juive dont le Board of Deputies of British Jews et le Jewish Leadership Council.

"Nous sommes là pour nous souvenir des victimes du 7 octobre. Nous sommes là pour que le monde ne les oublie pas", a déclaré à l'AFF Henry Grunwald, le président du comité organisateur.

La commémoration, qui a duré plus de deux heures, a été rythmée par de la musique et plusieurs interventions à la tribune. Des portraits des 1.205 personnes tuées le 7 octobre ont été diffusés sur un écran géant. Des bougies ont été distribuées au public.