Lufthansa augmente son bénéfice au troisième trimestre

Le premier groupe européen du transport aérien Lufthansa a dégagé un bénéfice au troisième trimestre en hausse de 47% sur un an à 1,2 milliard d'euros, grâce à la hausse de la demande et à celle du prix des billets.

Lufthansa a dégagé un chiffre d'affaires de 10,3 milliards d'euros, en hausse de 8% sur un an, ce qui en fait "le trimestre le plus solide de son histoire en termes de ventes", a déclaré le groupe dans un communiqué. "Cette augmentation est principalement attribuable à la combinaison d'une forte demande, d'une plus grande capacité offerte et de prix moyens toujours élevés" a expliqué le communiqué.

Les prix ont augmenté de 2% par rapport à la même période l'an dernier a précisé Dennis Weber, responsable des relations avec les investisseurs chez Lufthansa, lors d'une conférence téléphonique. Les prix sont donc un quart plus cher qu'en 2019 à la même période et ont atteint un record, d'après le communiqué.