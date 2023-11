L'Ukraine enquête sur des responsables de la Défense pour détournement de millions d'euros

Les deux hommes, dont les noms n'ont pas été dévoilés, ont "commandé à l'étranger des équipements de protection individuelle de qualité insuffisante" en les pré-payant intégralement et sans respecter "la procédure de contrôle de la qualité prévue", avait détaillé début octobre le Bureau d'enquête d'État, un organe anticorruption.

Selon le Parquet, un ancien vice-ministre de la Défense et un de ses collaborateurs sont visés par une enquête pour "détournements de fonds publics" et "font l'objet d'une notification de soupçon".

"En conséquence, les forces armées ukrainiennes ont reçu des gilets pare-balles de mauvaise qualité qui ne peuvent être utilisés au combat sans mettre des vies en danger", avait encore dénoncé le Bureau qui chiffrait alors la fraude à plus de six millions d'euros.

Les deux hommes, en détention, encourent jusqu'à 12 ans de prison.

Selon le Bureau d'enquête, ces détournements de fonds représentent un nouvel épisode dans une affaire plus globale d'un montant total de plus de 36 millions d'euros et qui porte notamment sur des contrats de fourniture de munitions de mauvaise qualité à l'armée ukrainienne.