Naufrage en Sicile: le marin de garde aurait donné l'alerte et "surveillé les conditions météo toute la soirée"

Le yacht du magnat britannique Mike Lynch sombrait en Sicile il y a deux semaines. Le marin de garde lors de la nuit de l'incident aurait bel et bien donné l'alerte.

"J'ai surveillé toute la soirée les conditions météo, en particulier le vent qui est arrivé à 20 noeuds (près de 40 km/h, ndlr). J'ai alors réveillé immédiatement le capitaine qui a pris en main les opérations. Il a donné l'ordre de réveiller tous les autres", assure Matthew Griffith, selon l'agence Ansa et plusieurs quotidiens italiens, qui ne citent pas leur source. À lire aussi Qui est Mike Lynch, le "Bill Gates" britannique porté disparu après un naufrage en Sicile? Les procureurs de l'île italienne enquêtent sur d'éventuels délits de naufrage et d'homicides involontaires après le naufrage du Bayesian lors d'une tempête avant l'aube du 19 août ayant entraîné la mort de Mike Lynch et six autres personnes.

Une enquête est en cours Le capitaine James Cutfield, un citoyen néo-zélandais qui figure parmi les 15 survivants, neuf membres d'équipage sur dix et six passagers sur douze, fait l'objet d'une enquête, de même que le mécanicien Tim Parker Eaton, qui était le responsable de la salle des machines cette nuit-là, et le marin Matthew Griffith, qui était de quart. M. Cutfield a confirmé avoir été réveillé par le marin et avoir ordonné "d'informer les autres car la situation ne me plaisait pas", selon le quotidien Corriere della Sera. Le récit se fait plus confus par la suite: le voilier s'incline brusquement et plusieurs membres d'équipage se retrouvent en mer. À lire aussi Naufrage en Sicile: une enquête est ouverte pour homicide involontaire "par négligences multiples" "Nous avons réussi à remonter à bord et nous avons cherché à faire une chaîne humaine pour sauver ceux qui arrivaient jusqu'au pont", poursuit le marin. Il assure que le capitaine était le premier de cette chaîne et qu'il a "aidé tout le monde, les dames, la maman avec sa petite fille".