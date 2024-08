Qui est Mike Lynch, le "Bill Gates" britannique porté disparu après un naufrage en Sicile?

BEN GURR

Parfois surnommé le "Bill Gates" britannique, l'entrepreneur Mike Lynch, qui fait partie des disparus du naufrage d'un super-voilier en Sicile, a vu sa réputation ternie ces dernières années par des accusations de fraude - dont il a été acquitté en juin aux Etats-Unis.

"J'ai hâte de rentrer au Royaume-Uni et de retrouver ce que j'aime le plus: ma famille et l'innovation dans ma spécialité", avait déclaré à l'issue du verdict rendu par un jury de San Francisco (Californie) celui qui a été le conseiller de deux Premiers ministres britanniques.