Nicaragua: sept prêtres renvoyés à Rome

"Hier, mercredi 7 août, sept prêtres nicaraguayens ont quitté le Nicaragua pour Rome. Ils sont arrivés à bon port et ont été reçus par le Saint-Siège", a annoncé l'épouse et vice-présidente du président Daniel Ortega, Rosario Murillo, dans un communiqué.

Les prêtres faisaient partie d'un groupe de 13 religieux arrêtés ou assignés à résidence par la police nicaraguayenne il y a une semaine à Matagalpa, dans le nord du pays, selon le collectif Nicaragua Nunca Mas.

Aucune information n'a été communiquée sur les autres prêtres de ce groupe.

Daniel Ortega et son épouse affirment que l'Eglise a soutenu les manifestations antigouvernementales de 2018 qui, selon l'ONU, ont fait plus de 300 morts, et à la suite desquelles le Nicaragua a renforcé son arsenal juridique et suspendu l'autorisation d'exercer à plus de 3.000 ONG.

Un groupe d'experts de l'ONU a dénoncé des attaques "systématiques" menées par le gouvernement nicaraguayen contre l'Eglise catholique et d'autres confessions chrétiennes, selon une version actualisée en mars du rapport du Conseil des droits de l'homme.