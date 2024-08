Nice célèbre les 200 ans de sa promenade des Anglais qui longe la Méditerranée

Dans les décennies qui suivirent, avec le développement du tourisme hivernal, puis estival à partir du XXe siècle, et le rattachement de Nice à la France en 1860, la promenade a progressivement pris son visage actuel avec un large trottoir équipé de chaises bleues et une chaussée bordée de palmiers, de palaces et de casinos au pied des plages de galets.

La richesse architecturale le long de la promenade témoigne de l'évolution d’une ville consacrée à la villégiature climatique hivernale, richesse qui lui valut un classement au patrimoine de l'Unesco en 2021.

Tout le week-end, le public pourra découvrir l'histoire de celle qui est baptisée localement la "Prom'" au travers d'expositions photographiques, participer à des déambulations artistiques et des expériences immersives ou partager un gâteau d'anniversaire géant, non sans rendre hommage, au niveau du palais de la Méditerranée, chef d’oeuvre de l’Art déco, aux 86 victimes de l'attentat de Nice, à l’endroit même où la course du camion piloté par un trentenaire tunisien demeurant à Nice et radicalisé avait été arrêtée le 14 juillet 2016.