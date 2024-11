"Nous avons été abandonnés": 10.000 soldats et policiers supplémentaires à Valence, les familles désespérées

Quatre jours après le drame, de nouveaux renforts arrivent sur les lieux. Au vu de la gravité de la situation, le Premier ministre espagnol annonce aujourd'hui l'envoi de 10.000 policiers et gendarmes supplémentaires. Sur place, les soldats dégagent les véhicules et les gravats qui empêchent la circulation et donc l'acheminement d'aides aux habitants. "Nous devons enlever les voitures, faire sortir les gens, déblayer les débris et les affaires et mettre de l'ordre dans la ville, parce que c'est la pagaille et que nous avons été abandonnés."

Les familles désespérées

Toujours à la recherche de disparus, les hélicoptères survolent les zones sinistrées. Le village de Letur, très touché par les inondations, recherche actuellement cinq personnes. Plus de 200 soldats et volontaires se concentrent sur les zones de la vieille ville et le long du ravin qui descend jusqu'à la rivière. Sur place, les familles sont désespérées et lancent des appels à l'aide. "Je demande de l'aide pour retrouver Yannine. Nous la cherchons. Si elle est perdue et que soudainement elle ne sait pas où en est, Yannine, contacte-nous s'il te plaît, ta famille te cherche. Nous n'avons pas cessé de te chercher. Nous t'aimons beaucoup."