Des dizaines de magasins pillés à Valence après les inondations: les sinistrés en manque de nourriture et d'eau

Le bilan provisoire des inondations qui ont frappé l'Espagne est monté à au moins 211 morts ce matin. Chiffre qui va malheureusement encore grimper, car des dizaines de disparus restent introuvables. Les rescapés, souvent livrés à eux-mêmes, manquent de nourriture et d'eau. Ils doivent aussi faire face à des actes de pillage et des vols.

La solidarité est au cœur de la petite église Notre Dame de Grâce à Valence, en Espagne. Au milieu des statues de la Vierge, des vivres de première nécessité distribués à des habitants parfois affamés. Les paroissiens se mobilisent dans l'église, mais aussi à l'extérieur... C'est comme un devoir pour les bénévoles. "Nous apportons de l'eau et de la nourriture aux personnes touchées. Nous faisons partie de la paroisse, c'est normal vu la situation", confie une bénévole. "Il y a beaucoup d'émotions ici, c'est très triste ce qui arrive aux victimes. Nous devons aider tout le monde", glisse un autre.

Dans la région de Valence, les manques d'eau et de nourriture commencent à se faire sentir. En cause? Un approvisionnement devenu presque impossible. Des magasins sont détruits, mais il y a également eu des pillages dans des dizaines de boutiques. La police a déjà procédé à une cinquantaine d'arrestations et mène des patrouilles.