"Nous devons nous préparer à la guerre": le patron de l'OTAN appelle un géant européen à plus d'efforts financiers

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, appelle l'Allemagne à consacrer plus de dépenses à la défense et à la production d'armes. Selon le responsable néerlandais, l'Allemagne a déjà fait beaucoup depuis le début de la guerre en Ukraine, mais compte tenu de la taille de son économie, "nous souhaitons évidemment qu'elle en fasse plus", a-t-il déclaré au quotidien allemand Bild.

L'Allemagne devra consacrer plus de moyens aux dépenses militaires. "Ce sera nécessaire", estime le patron de l'Otan. Et la plus grande économie d'Europe va devoir produire plus d'armes. "Nous devons nous préparer à la guerre. C'est la meilleure façon de l'éviter."