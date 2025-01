Les commentaires de M. Solovyov interviennent alors que les dirigeants mondiaux examinent les implications d'un éventuel second mandat de Donald Trump, qui s'est engagé à négocier rapidement la fin du conflit. Les tensions entre l'OTAN et la Russie restent vives depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022.

Anton Gerashchenko, conseiller du ministre ukrainien de l'Intérieur, a partagé sur X (anciennement Twitter) une interview dans laquelle le propagandiste et journaliste russe Vladimir Solovyov plaide en faveur d'un corridor terrestre pour relier la Russie à son enclave baltique, Kaliningrad. Selon ce dernier, ce plan nécessiterait de traverser la Pologne et la Lituanie, pays membres de l'OTAN.

Bien que le conflit se concentre sur l'Ukraine, les responsables russes ont fréquemment fait allusion à des ambitions territoriales plus larges. "Les menaces sur le flanc ouest, sur nos frontières occidentales, doivent être éliminées, car c'est l'une des principales raisons du conflit. Elles ne pourront probablement être éliminées que dans le cadre d'accords plus larges", aurait ainsi déclaré Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, lors de sa conférence de presse annuelle.

Dans cette interview, décryptée par nos confrères de NewsWeek, M. Solovyov blâme la Grande-Bretagne pour des frappes sur la Crimée et demande que l'Ukraine n'ait plus accès à la mer Noire. Il a qualifié Odessa et Mykolaiv de "villes russes" et plaide en faveur d'un corridor terrestre vers la Transnistrie (État revendiqué par la Moldavie), affirmant qu'il est nécessaire pour la sécurité énergétique.

M. Solovyov a également comparé son discours à la récente déclaration de Donald Trump concernant l'acquisition du Groenland pour la sécurité des États-Unis. "Trump dit que pour la sécurité de l’Amérique, il est nécessaire que le Groenland soit américain. Qu’est-ce qui est nécessaire pour la sécurité de la Russie ? La sécurité de la Russie a besoin d’un passage terrestre vers Kaliningrad afin qu’il n’y ait pas d’États agressivement hostiles à nos frontières. Pour ce faire, nous devrons aller jusqu’à l’Atlantique, de sorte que nos assauts puissent simplement traverser les territoires libérés à l’aide de moyens techniques", a-t-il déclaré.

Anton Gerashchenko a rejeté le discours et les affirmations de Vladimir Solovyov, le qualifiant de "Russe impérialiste insatiable".