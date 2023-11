Perquisitions à l'étranger dans un dossier de fraude touchant aussi la Belgique

Le Parquet européen (EPPO) à Munich a effectué le 7 novembre dernier plus de 200 perquisitions en plusieurs lieux en Allemagne et aux Pays-Bas, dans le cadre d'une opération contre un réseau présumé de fraude douanière et de fraude à la TVA qui aurait causé un préjudice de plus de 200 millions d'euros en droits de douane et taxes éludés, indique-t-il mercredi dans un communiqué. Les forces de l'ordre belges, douanes et police, ont pris part à l'enquête.

Plus de 300 enquêteurs des services fiscaux et douaniers ont effectué ces perquisitions et ont saisi plus de 450.000 euros en espèces, deux voitures de luxe et plus de 80 smartphones, 30 disques durs et plusieurs serveurs. Quatre suspects, soupçonnés d'être à la tête du réseau, ont été interpellés et sont actuellement en détention.

L'enquête portait sur un groupe soupçonné de crime organisé impliquant des ressortissants chinois, qui auraient mis en place un système complexe de sous-évaluation et d'évasion des droits de douane et de la TVA dus à l'importation de marchandises.