Prince Reuss nie avoir dirigé la planification d'un coup d'État en Allemagne

Neuf membres présumés du Reichsbürger ("citoyens du Reich"), un mouvement extrémiste non reconnu par la République fédérale, sont jugés à Francfort. Le prince Reuss s'est exprimé pour la première fois au procès vendredi. L'homme d'affaires de 72 ans a parlé durant deux heures.

Il a nié les accusations qui le visent et a ensuite raconté sa vie qui, selon lui, a été marquée par des "évènements traumatisants". Il a affirmé qu'il était important de le "comprendre en tant que personne". On tente de démontrer que Henri XIII n'est pas "un homme qui veut provoquer la violence, qui ne veut pas tuer des gens et qui ne représente pas un danger pour la République fédérale d'Allemagne", a déclaré son avocat.