Ryanair ne desservira plus l'an prochain plusieurs villes allemandes

La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair ne desservira plus l'an prochain les villes de Dortmund, Dresde et Leipzig en Allemagne, annonce-t-elle jeudi. Elle réduira également ses liaisons vers Hambourg de 60% et vers la capitale Berlin de 20%. En cause : un différend avec le gouvernement allemand sur une hausse de taxes, ce qui rendrait les vols en Allemagne plus chers qu'ailleurs, justifie Ryanair.