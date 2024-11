Scènes de violence "effroyables" à Amsterdam: des supporters de foot israéliens agressés, 5 hospitalisations

Israël évoque des violences "effroyables" contre ses supporters et envoyant des avions pour leur porter assistance. Le premier avion destiné à rapatrier les citoyens israéliens d'Amsterdam a décollé vendredi de l'aéroport Ben Gourion. L'appareil est attendu à Amsterdam en début d'après-midi.

Des heurts ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi à Amsterdam à la suite d'un match de Ligue Europa entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv. Cinq personnes ont été hospitalisées, selon la police d'Amsterdam.

Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a qualifié d'"inacceptables" les "attaques antisémites contre des Israéliens" à Amsterdam, dans un message posté sur son compte X. "Je suis en contact étroit avec toutes les personnes concernées" et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu "a insisté sur le fait que les auteurs de ces actes doivent être recherchés et poursuivis", a précisé M. Schoof, ajoutant que le calme était revenu dans la capitale néerlandaise.

"Cette explosion de violence envers les supporters israéliens dépasse toutes les limites et ne peut être défendue d'aucune manière. Il n'y a aucune excuse pour le comportement antisémite affiché hier soir par les émeutiers qui ont activement cherché des supporters israéliens pour les attaquer et les maltraiter", ont déclaré la consultation sur la sécurité du maire, de la police et du bureau du procureur d'Amsterdam.

Déploiement policier

Déployée massivement jeudi à l'occasion du match, la police d'Amsterdam, citée par l'agence néerlandaise ANP, a indiqué avoir procédé à 62 arrestations après plusieurs incidents en marge de la rencontre, sans donner davantage de précisions.