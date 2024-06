Signé Giltay: pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi Valérie Hayer, inconnue des Français, pour faire face à Jordan Bardella aux élections européennes?

La candidate du pouvoir n'est donnée qu'à 15,5, talonnée par la tête de liste socialiste Raphaël Glucksmann, à 14%.

Une bonne élève

Mais qu'allait-elle faire dans cette galère ? Sur le papier, ce n'était pas forcément un mauvais choix. Bonne oratrice, à l'aise à la télévision, et surtout députée européenne très assidue et connaissant ses dossiers, alors qu'on a rarement vu Jordan Bardella à Bruxelles ou à Strasbourg. Mais dans toute élection, il y a une part d'irrationnel, et c'est d'autant plus le cas avec les européennes.

L'opinion publique en a fait une sorte de référendum pour ou contre Macron. Lui-même en a pris conscience, puisqu'il a fait monter au créneau, face au leader du Rassemblement national, son Premier ministre, qui pourtant n'est pas candidat. Il participera lui-même à une émission de télévision, jeudi soir, simultanément sur TF1 et France 2.