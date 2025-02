"Son cœur résiste très bien": le pape François se porte mieux, annonce le Vatican

Le pontife, hospitalisé depuis vendredi à l'hôpital Gemelli de Rome, a passé mardi un scanner thoracique qui a révélé une pneumonie sur les deux poumons et continue d'afficher un tableau clinique "complexe" nécessitant "un traitement médicamenteux supplémentaire", selon son dernier bulletin de santé. Le jésuite argentin, qui souffre d'une fragilité respiratoire et à qui on a retiré le lobe supérieur du poumon droit dans sa jeunesse, a contracté une "infection polymicrobienne, dans un contexte de bronchectasies et de bronchite asthmatique".

L'annonce mardi soir de cette pneumonie - une infection du tissu pulmonaire, potentiellement mortelle - a ravivé l'inquiétude autour du chef de l'Eglise catholique, dont la santé déclinante est très éprouvée par un agenda surchargé. Les préoccupations sont renforcées par la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux, notamment sur X, rapportant la mort du pape en plusieurs langues.