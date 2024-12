"TikTok est le voyou du quartier": l'application sera interdite dans ce pays européen pendant au moins un an

Le Premier ministre albanais, Edi Rama, a annoncé samedi que le réseau social TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, serait fermé dans le pays pendant au moins un an, à partir de début 2025.

"TikTok est le voyou du quartier", a déclaré M. Rama lors d'une réunion à Tirana avec des enseignants, des parents et des psychologues albanais. "Nous allons le fermer pendant un an et nous allons commencer à déployer des programmes qui serviront à l'éducation des élèves et aideront les parents à suivre le parcours de leurs enfants", a-t-il ajouté.