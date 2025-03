"Toute la Serbie s'est soulevée": voici pourquoi des dizaines de milliers de Serbes sont rassemblés à Belgrade

Drapeaux, sifflets et badges arborant une main ensanglantée – symbole du mouvement "La corruption tue" –, les manifestants affluent de toute la capitale et des régions environnantes. Dès la mi-journée, des groupes de motards, de vétérans et un service d'ordre étudiant se sont organisés pour encadrer la foule et éviter tout débordement.

Des dizaines de fermiers ont rejoint la manifestation au volant de leurs tracteurs, tandis que des partisans du gouvernement ont positionné leurs propres engins agricoles près du palais présidentiel dès vendredi matin. Une démonstration de force qui illustre l’intensité de la contestation.