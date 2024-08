Ukraine et Russie s'envoient mutuellement drones et missiles

Russie et Ukraine se sont à nouveau attaqué l'une à l'autre à l'aide de drones et de missiles. Selon le ministère russe de la défense, 34 drones ukrainiens ont été abattus lundi soir et mardi. De son côté, l'armée de l'air ukrainienne affirme que l'armée russe a tiré quatre missiles balistiques et deux missiles air-sol sur des cibles en Ukraine. Deux missiles balistiques auraient été abattus.