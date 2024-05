Ukraine: trois hommes se noient en tentant probablement de quitter le pays

Les corps de trois hommes, qui tentaient "probablement" de quitter l'Ukraine, ont été repêchés dans une rivière frontalière de la Roumanie et fréquemment empruntée par ceux qui fuient la mobilisation militaire, ont annoncé mardi les gardes-frontières ukrainiens.

Ces craintes sont de plus en plus fortes à une dizaine de jours de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi devant permettre de mobiliser plus de soldats.

Les cadavres ont été retirés lundi de la rivière Tisza (Tyssa en ukrainien), en Transcarpatie, ont déclaré les gardes-frontières dans un communiqué.

Un pêcheur a trouvé le corps "sans vie" d'un homme de 28 ans qui habitait dans l'ouest du pays, selon cette même source.