Un avion F-16 envoyé à l'Ukraine a été détruit dans un crash

Un avion de combat F-16, récemment envoyé par les partenaires occidentaux de l'Ukraine, s'est écrasé lundi en Ukraine et a été entièrement détruit, tuant le pilote, a indiqué l'état-major ukrainien. Cet incident intervient quelques semaines après l'arrivée du premier appareil de ce type en Ukraine, destiné à soutenir l'armée face aux assauts russes.

"Il s'est avéré plus tard que l'avion s'est écrasé et que le pilote a été tué", a-t-il indiqué sur Telegram, sans préciser quand cet accident avait eu lieu ni l'identité du pilote.

Le Wall Street Journal rapportait plus tôt que l'avion se serait écrasé à la suite d'une erreur du pilote, et non en raison de tirs ennemis.

Lundi, la Russie a mené une vaste offensive de frappes aériennes. Celles-ci ont été en partie repoussées par des F-16, avait déclaré mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il avait confirmé début août la réception de ces premiers avions de chasse après une attente de plus de deux ans. Le président ukrainien a réitéré cette semaine sa demande d'envoi d'autres F-16. Ses partenaires occidentaux ont à ce stade promis d'envoyer moins de 100 appareils de ce type, pour des livraisons qui pourraient se faire sur plusieurs années.

Selon un autre officiel américain, cité par le Wall Street Journal, six F-16 sont jusqu'ici arrivés en Ukraine et six pilotes ont été formés.