Un béluga soupçonné d'être... un espion russe, retrouvé mort: ils vont "déterminer ce qui lui est réellement arrivé"

Après la découverte de la carcasse d'Hvaldimir, celle-ci a été retirée de l'eau et transportée pour une nécropsie, qui pourrait révéler les causes de sa mort. Selon le biologiste marin Sebastian Strand, aucune blessure externe majeure n'a été constatée pour l'instant.

Son nom est un mélange du mot norvégien pour baleine, "hval", et du prénom du président russe Vladimir Poutine. Hvaldimir était connu pour son comportement amical et sa curiosité envers les humains, ce qui a renforcé les soupçons qu'il avait été habitué à l'interaction humaine en captivité.

Plusieurs médias ont estimé que Hvaldimir avait une quinzaine d'années, alors que les bélugas vivent généralement entre 40 et 60 ans.

Pour beaucoup, Hvaldimir n'était pas seulement une curiosité marine, mais un puissant symbole de la connexion entre les humains et la nature. Marine Mind, une organisation à but non lucratif qui suivait le béluga, a exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux, rappelant que ce béluga avait touché la vie de nombreuses personnes et était devenu un symbole d'espoir.

En sa mémoire, Marine Mind a déclaré : "Il était spécial pour tant de gens, laissant une marque indélébile sur tous ceux qui ont eu le privilège de le rencontrer. Son héritage continuera d'inspirer notre travail et notre mission de protection de l'océan et de ses habitants."