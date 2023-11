Un célèbre journaliste allemand soupçonné de financement par la Russie

La télévision publique allemande a annoncé mardi soir envisager des poursuites contre un célèbre journaliste, passant pour un expert de la Russie et soupçonné d'avoir fait financer son activité par un oligarque proche de Vladimir Poutine.

"Nous soupçonnons que nous, et donc notre public, avons été délibérément trompés. Nous allons maintenant nous pencher plus avant sur la question et envisageons une action en justice" contre l'intéressé, a indiqué le président de la chaîne de télévision publique NDR, membre du réseau national allemand ARD, Joachim Knut, dans un communiqué.

Il réagissait à des révélations de plusieurs médias allemands selon lesquelles le journaliste Hubert Seipel, qui a réalisé plusieurs documentaires pour NDR et écrit des ouvrages à succès en Allemagne sur la Russie et son président, a fait financer une partie de son activité par un proche du Kremlin.