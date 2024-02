Un député critique le recours aux jets privés par Ursula von der Leyen

A trois reprises en 2023, le trajet en avion privé reliait Bruxelles à Strasbourg, les deux sièges du Parlement européen. Le député rappelle qu'il existe des liaisons ferroviaires de moins de cinq heures. Le code de conduite des commissaires européens stipule que "toutes les options, y compris les horaires alternatifs, doivent être soigneusement examinées afin que le transport aérien ne soit envisagé qu'en dernier recours". Le député rappelle la crise climatique et les efforts d'économie d'énergie demandés à la population.

Jeudi, un porte-parole de Mme von der Leyen a souligné que le nombre de vols en avion privé par rapport au total des voyages en vol commercial, en train et en voiture était "absolument minime". Il a rappelé que la présidente de la Commission devait faire face à des contraintes de temps, notamment pour des rendez-vous auxquels elle ne pourrait arriver à temps avec un vol commercial. "La présidente et son entourage utilisent autant que possible des moyens de transport réguliers", a-t-il insisté.