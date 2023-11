"Un drone se dirigeant vers Moscou a été abattu", selon le maire de la capitale russe

Les canons antiaériens russes ont abattu un drone qui se dirigeait vers Moscou, a annoncé dimanche le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, sur Telegram. D'après les premières observations, les débris du drone abattu n'ont causé aucun dommage et n'ont pas fait de blessé.

Selon le ministère russe de la Défense, l'engin a été intercepté dans un district au nord-est de Moscou vers 1h00, heure locale.

Pour sa part, l'Ukraine a fait état samedi d'une augmentation des attaques nocturnes de drones par l'armée russe. Selon le président Volodymyr Zelensky, il y a eu 38 drones kamikazes russes, le nombre le plus élevé depuis plus de six semaines. Les défenses antiaériennes ukrainiennes ont pu en neutraliser 29. Une centrale électrique a été touchée dans la région d'Odessa, mais l'incendie a pu être rapidement éteint.