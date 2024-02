Une enquête en Italie fait plonger les actions Edenred

Le groupe français a indiqué mercredi "qu'une enquête a été ouverte à l'encontre d'Edenred Italia S.r.l. et certains de ses administrateurs et dirigeants, relative à un appel d'offres public lancé en 2019". Cette déclaration confirme des informations publiées par le média économique italien Il Fatto Quotidiano et l'agence de presse italienne Ansa.

Les autorités italiennes ont annoncé dans un communiqué avoir saisi 20 millions d'euros dans une affaire "d'escroquerie aux dépens de l'État" et d'obstruction à une procédure d'attribution de marché public, sans préciser le nom des sociétés visées.